«عقيلة صالح» يُؤكد قانونية إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الاثنين، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد عقيلة صالح على عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب، وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت، وفق قوله.

كما أكد عقيلة صالح على قانونية الإجراءات المتخذة من قِبل مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021م، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة.

واستعرض رئيس مجلس النواب، للمستشارة الأممية وعبر التسجيل المرئي، صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة.

من جانبه قالت المسشتارة الأممية ستيفاني وليامز، في تغريدة على تويتر، إنها ناقشت خلال اللقاء، بالتفصيل المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم اعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء، على أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدماً، ويعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.

هذا ووجددتُ وليامز دعوتها، إلى الحفاظ على الهدوء، كما أكدت على أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم.