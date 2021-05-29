عقيلة صالح يُؤكد للمبعوث الأممي تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها

عين ليبيا | نُشر: السبت، 29 مايو 2021 - 17:20 | آخر تحديث: 29 مايو 2021 - 17:25 نُشر: السبت، 29 مايو 2021 - 17:20
ليبيا
مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، المبعوث الأممي يان كوبيش،  حيث تناول اللقاء آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء مع المبعوث الأممي، على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الإنتخابي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وشدّد عقيلة صالح على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري، وفق قوله.

كما أكد على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

آخر تحديث: 29 مايو 2021 - 17:25
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