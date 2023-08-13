«عقيلة صالح» يُتابع سير عمل الحكومة الليبية

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمدينة القبة في الجبل الأخضر، رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.

وأطلع حما رئيس المجلس خلال اللقاء، على سير عمل الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار المدعومة من الحكومة في عدد من المدن والمناطق.

كما تم خلال اللقاء، التباحث حول قانون الدين العام الخاص بالمصارف وقانون الميزانية لسنة 2023، وآلية إلغاء القانون رقم (1) لسنة 2013 الخاص بإلغاء الفوائد الربوية، واقتصاره فقط على المصارف الإسلامية، حيث أن القانون أثر على عمل مصارف بشكل مباشر وعطل عملية التمويل بشكل كامل، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.