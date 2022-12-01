عقيلة صالح يُجري محادثات مع نظيره المصري

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي.

وبحسب ما نقل المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فقد أكد عقيلة صالح على اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء مشددا على أن مصر عبر تاريخها كانت ومازالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا، وفق قوله.

كما أكد رئيس مجلس النواب على تقديره لما وصفها للمواقف الشجاعة لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي في وطن مُوحد بعيداً عن التدخلات الخارجية.

من جانبه أكد حنفي جبالي على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والليبي الشقيقين، مؤكداً على أن الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية، ومُشدداً على دعم مصر لمجلس النواب الليبي للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي – الليبي للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن.

هذا وأكد رئيس مجلس النواب المصري على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مشيرا إلى أن مصر تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية ومُشدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.