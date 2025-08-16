«عقيلة صالح» يتابع مشاريع صندوق التنمية وإعادة الإعمار

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم السبت بمكتبه في مدينة القبة السبت، بلقاسم خليفة حفتر، بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

وخُصص اللقاء لاستعراض سير عمل الصندوق، حيث أطلع حفتر رئيس المجلس على أبرز المشاريع التي ينفذها الصندوق في عدد من المدن والمناطق الليبية، وما تحقق منها على أرض الواقع، إضافة إلى خطط التوسّع في تنفيذ المشاريع المستقبلية بما يُسهم في تسريع وتيرة الإعمار والتنمية.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالجهود المبذولة من قبل الصندوق، مؤكدًا أنها تعكس روح المسؤولية الوطنية، ومجددًا دعمه الكامل للمبادرات الهادفة إلى تحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية بما يحقق تطلعات المواطنين، ويُسهم في إرساء دعائم الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا.