عقيلة صالح يُوقع مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للتسامح والسلام

التقى رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، بمدينة القبة في الجبل الأخضر، اليوم الاثنين، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الدكتور أحمد بن محمد الجروان.

وعبر عقيلة صالح عن ترحيبه بالضيف، متمنياً أن يكون للمجلس الدور الكبير في إحلال السلام والمصالحة والتسامح في ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بنواب طبرق.

وفي ختام اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس النواب والمجلس العالمي للتسامح والسلام.

ونشأت فكرة “المجلس العالمي للتسامح والسلام” كنافذة و فضاء دولي ومنبر عالمي معني بمقاصد التسامح و نشر السلام والأهداف الإنسانية السامية، كمنظمة دولية تعتمد مبادئ الديموقراطية وتتخذ من القانون الدولي والمواثيق الدولية منهجاً لعملها، وصولاً لسلام حقيقي ومستدام تنعم به البشرية من خلال نشر ثقافة التسامح بين الشعوب، وتبني سياسة القوة الناعمة التي أدركت أهميتها بعض الدول وأخذت بها وأصبحت تنادي بها عالمياً، بحسب الموقع الرسمي للمجلس.

ونهدف رسالة المجلس العالمي للتسامح والسلام إلى العمل على نشر ثقافة التسامح من أجل معالجة قضايا السلام الدولي المعاصرة.