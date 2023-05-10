«عقيلة» و«باتيلي» يتفقان على تسريع عمل لجنة 6+6

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الأربعاء، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ونقلت الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك عن باتيلي قوله: “استعرضنا التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا، واتفقنا على الضرورة الملّحة للجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.

في غضون ذلك، اطّلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أعمال اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 خلال لقائه النائب جلال الشويهدي، بمكتبه في مدينة القبة، حيث عقدت اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الاجتماعات في سبيل إنجاز مهمتها في إعداد القوانين الانتخابية.

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إنّ لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية عقدت اجتماعا مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وأخذت ملاحظته الفنية.

وأوضح بليحق في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّ ملاحظات مفوضية الانتخابات سيتم أخذها في الاعتبار عند إعداد القوانين الانتخابية للانتخابات البرلمانية والرئاسية

وأضاف بليحق أنّ لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ستتواصل مع كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، وفقا لتعبيره.

من جانبه، ذكر عضو لجة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري لـ«عين ليبيا» أنّهم يسعون لتوسيع المشاورات مع جهات غير مفوضية الانتخابات حسبما تقدره الحاجة لإنجاح الانتخابات.