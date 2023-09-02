«عقيلة» و«باتيلي» يؤكّدان أهمية إنجاز القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحّدة

التقى رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” صباح اليوم السبت بمكتبه بمدينة القبّة، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “عبدالله باثيلي”.

ووفقاً لتصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”: أن اللقاء قد بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأهمية إنجاز القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة.

وأكّدا “صالح وباثيلي” على أهمية إنجاز القوانين الانتخابية من قبل اللجنة المشتركة 6+6 لإعدادها في أسرع وقت ممكن، وحث مجلس النواب على الإسراع في إصدارها عقب الانتهاء منها، كما أكّدا على ضرورة تشكيل حكومة موحّدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن.