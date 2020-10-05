عقيلة يبحث في القاهرة مع السفير الأمريكي دعم الحوار السياسي

التقى رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، مع السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وبحسب ما أفادت مصادر إعلامية، فإن اللقاء يأتي لإجراء مباحثات جديدة حول مستجدات الوضع في ليبيا.

ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على تويتر عن السفير نورلاند قوله:”في اجتماعي اليوم مع رئيس مجلس النواب صالح، أشدت بجميع الشخصيات الليبية الراغبة في دعم الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة”.

ويأتي اللقاء بعد يوم من مناقشات أجراها السفير الأمريكي لدى ليبيا مع مدير المخابرات الحربية المصرية، حول آخر المستجدات في ليبيا.

هذا وقد أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريشارد نولاند، أمس الأحد، أنه سيتم تبادل وجهات النظر مع السلطات المصرية للخروج بأفضل نهج يدعم الحوار الليبي-الليبي المرتقب في مصر، موجها الشكر للسلطات المصرية لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا.