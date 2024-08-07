«عقيلة» يسلم «حماد» اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة

سلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة لرئيس الحكومة الليبية المُكلف أسامة حماد للبدء في تنفيذها.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها عقيلة لديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اطلع على مستجدات العمل الحكومي وعلى الأوضاع الخدمية في كافة المناطق والمدن.

وتم خلال اللقاء مناقشة آلية تنفيذ الميزانية لكي تتمكن الحكومة الليبية من تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

هذا وقد حث عقيلة على بذل مزيد من الجهد في اهتمام الحكومة بالزراعة والثروة الحيوانية وقطاع الصحة ودعم القطاع بالإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية للمواطن مع عرض التقارير العلمية والطبية الخاصة بانتشار مرض الأورام.

بدوره أكد حماد متابعته الدقيقة لقطاع الصحة والعمل على توفير الخدمات اللازمة له، وعلى استعداد الحكومة واهتمامها بكافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد.