«عقيلة صالح» يلتقي أعيان منطقة «البطنان»

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع مشايخ وعُمد وأعيان كافة التركيبات الاجتماعية لمنطقة البطنان، بحث آخر التطورات و المستجدات في البلاد.

وخلال اللقاء، ثمن صالح الدور الوطني والمساعي الخيرة من كافة القبائل في دعم مشروع المصالحة الوطنية.

بدورهم، أكد الحاضرون دعم الخطوات التي يتخذها مجلس النواب فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية مؤكدين وقوفهم ومساندتهم لمجلس النواب، مشيدين بالتعاون الكبير بين القيادات السياسية والعسكرية المتمثلة في رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة.