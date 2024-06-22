«عقيلة» يُؤكد ضرورة النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على دعم المجلس للمؤسسات القضائية وعلى أهمية أن يكون الجهاز القضائي بمنأى عن التجاذبات السياسية وبذل المزيد من الجهد من أجل خلق مناخ ملائم لأعضاء الهيئات القضائية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبتـ بمكتبه في مدينة القبة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي و وزير العدل بالحكومة الليبية المُكلفة خالد مسعود سعد.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحقن فقد تناول اللقاء عددا من الموضوعات المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بما يُسهم في تسهيل العمل القضائي والإسراع من وتيرة إتمام الإجراءات القضائية في أروقة المحاكم بمختلف دوائرها.

كما تناول اللقاء قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، حيث تم التأكيد على ضرورة تضمين الزيادة بالميزانية العامة للدولة.