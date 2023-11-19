«عقيلة» يُناقش مع المبعوث الأممي تشكيل حكومة موحدة

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 23:25 نُشر: الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 23:25
ليبيا
اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا في مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.

كما اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل.

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