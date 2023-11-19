«عقيلة» يُناقش مع المبعوث الأممي تشكيل حكومة موحدة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.



وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا في مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.

كما اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل.

التقيت اليوم في مدينة القبة برئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح. وقد تبادلنا وجهات النظر بشأن الوضع السياسي في ظل صدور القوانين الانتخابية رسميا. كما ناقشنا سبل المضي قدمًا واتفقنا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية. pic.twitter.com/3Fxg8R91yL — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) November 19, 2023