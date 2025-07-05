علاء مبارك يسخر من دعوة «آبي أحمد» لمصر لحضور افتتاح سد النهضة: طلع راجل ذوق!

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بسخرية على دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمصر والسودان لحضور الحفل الرسمي لتدشين سد النهضة الإثيوبي في سبتمبر المقبل.

ونشر علاء مبارك عبر منصة “إكس” تعليقًا قال فيه: “لا والله آبي أحمد طلع راجل ذوق ويفهم في الأصول برضو يدعو مصر لحضور حفل تدشين سد النهضة!!”

وردًا على مستخدم آخر قال إن من حق آبي أحمد توجيه الدعوة، رد علاء مبارك: “لا مش حقه ده مستفز”.

وكان آبي أحمد قد أعلن الخميس أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميًا بعد موسم الأمطار في سبتمبر، ودعا مصر والسودان للمشاركة في هذا “الحدث التاريخي”، مؤكدًا أن السد لن يضر بمصالح مصر والسودان، وأن سد أسوان لم يتأثر بأي شكل من أشكال السد الإثيوبي.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن هناك جهات تحاول عرقلة افتتاح السد، لكنه أكد استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع الجانب المصري.

تصريحات آبي أحمد ودعوته أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية المصرية، حيث يُنظر إلى ملف سد النهضة كأحد الملفات الحساسة التي تتعلق بالأمن المائي لمصر.

لا مش حقه ده مستفز — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 4, 2025

لا مش حقه ده مستفز — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 4, 2025