علاء مبارك يعلق: صورة بن سلمان والشرع وترامب لحظة دبلوماسية تاريخية

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على الصورة التي جمعت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس السوري أحمد الشرع، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، واصفًا إياها بأنها “صورة تاريخية للدبلوماسية السعودية” مع بدء رفع العقوبات عن سوريا التي استمرت منذ عام 1979.

وجاء تعليق علاء بعد لقاء جمع ترامب والشرع في الرياض، حيث طالب ترامب الشرع بالالتزام بخمس نقاط رئيسية تشمل توقيع اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، وطرد الإرهابيين الأجانب والفلسطينيين من سوريا، ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة داعش، وتحمل مسؤولية مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا.

وكان ترامب أعلن مؤخرًا عزمه رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، في خطوة تعكس مساعي التطبيع الدبلوماسي مع دمشق، على الرغم من أن الشرع كان يُدرج سابقًا على قوائم الإرهاب الأمريكية، حيث كان يعرف باسم “أبو محمد الجولاني” وقاد فرع تنظيم القاعدة في سوريا قبل انشقاقه عام 2016.