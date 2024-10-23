علاج جديد للاكتئاب في المنزل

كشفت دراسة جديدة عن “سماعة رأس مطوّرة تعمل على صعق الدماغ “كوسيلة فعالة لعلاج الاكتئاب في المنزل”.

وقالت البروفيسور سينثيا فو، المعدة الرئيسية للدراسة: “يعاني 280 مليون شخص حول العالم من أعراض الاكتئاب، بينما يجمع العلاج بين مضادات الاكتئاب والعلاج النفسي ويكون فعالا للبعض، يمكن أن تكون للأدوية آثار جانبية مزعجة”.

وأضافت: “دراستنا أثبتت أن هذا الجهاز يمكن أن يكون خيارا جيدا لمن يحتاجون إلى مساعدة”.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أوضح فريق البحث الدولي، بقيادة باحثين من “كينغز كوليدج لندن”، “أن سماعة الرأس المسماة “Flow FL-100″، تحتوي على قطبين كهربائيين يوصلان تيارا ضعيفا إلى فروة الرأس، بحيث تستهدف منطقة في الدماغ ترتبط بانخفاض النشاط لدى المصابين بالاكتئاب”.

ووفق الصحيفة، “شارك في الدراسة 174 مريضا، حيث حصل نصفهم على تحفيز دماغي، بينما ارتدى النصف الآخر السماعة دون تلقي أي تحفيز حقيقي، واستخدم المشاركون الجهاز في منازلهم مع مراقبة العلماء لهم عبر فيديو، واستمر العلاج لمدة نصف ساعة في كل جلسة، حيث تلقى المرضى 5 جلسات أسبوعيا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، ثم 3 جلسات أسبوعيا خلال الأسابيع السبعة التالية”.

وأظهرت النتائج أن “أكثر من نصف المرضى شهدوا تحسنا في أعراض الاكتئاب بنهاية التجربة، وكان الذين تلقوا العلاج أكثر عرضة بـ3 مرات لتحقيق الشفاء مقارنة بالمجموعة الضابطة.، مؤكّدة “أن تحفيز الدماغ في المنزل يمكن أن يكون علاجا أوليا فعالا للاكتئاب”.

هذا “ويحفّز التيار المباشر الخلايا العصبية في المناطق الأمامية من الدماغ، وهو تأثير يُعتقد أنه يفيد شبكة الدماغ المتأثرة بالاكتئاب”، بحسب الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، “فإن التيار الذي يتم توصيله إلى الدماغ خلال تقنية التحفيز أضعف بما لا يقل عن 400 مرة من ذلك المستخدم في العلاج بالصدمات الكهربائية، والذي يؤدي إلى نوبة معممة في الدماغ”.

Scientists unveil headphones that zap the brain which could help tackle symptoms of depression in people at home https://t.co/nsbux8yhKH pic.twitter.com/1A7DXabSYZ — Daily Mail Online (@MailOnline) October 22, 2024