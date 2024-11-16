علاج طال انتظاره.. أوروبا تقرّ علاجاً لمرضى «ألزهايمر»

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، “على علاج طال انتظاره يهدف إلى الحد من التدهور المعرفي لدى الأشخاص الذين يعانون مرض ألزهايمر، وذلك لفئات معينة من المرضى”.

وأوضحت الوكالة أن “العلاج، الذي يتم تسويقه تحت اسم “ليكيمبي”، بات موصى به لمرضى ألزهايمر الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة متقدمة من المرض.

وجاء في بيان أصدرته وكالة الأدوية الأوروبية: “بعد مراجعة رأيها الأولي، أوصت لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية بمنح تصريح لتسويق عقار ليكيمبي (ليكانيماب) لعلاج الضعف الإدراكي الخفيف (اضطرابات النطق والذاكرة والتفكير) أو الخرف الخفيف بسبب مرض الزهايمر”، وذلك لمجموعات معينة من المرضى”.

وأضاف البيان: “خلصت المراجعة إلى أن الفوائد تفوق المخاطر لدى عدد محدود من المرضى”.

يذكر أن مرض ألزهايمر، يصيب عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم، ورخص دواء “ليكيمبي”، الذي طوره مختبر الأدوية الياباني “إيساي” والشركة المصنعة الأميركية “بيوجين”، في يناير 2023 في الولايات المتحدة للمرضى الذين لم يصلوا إلى مرحلة متقدمة من المرض، ويتم تسويقه أيضا في اليابان والصين.