علاج طبيعي لـ«الصلع».. مكوّن قوي ومدهش لتعزيز نمو الشعر

يعاني الكثيرون من مشكلة تساقط الشعر، حيث تؤرقهم، فكيف يمكن التخفيف من التساقط وهل هناك علاجات طبيعية لمعالجته؟

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “تايمز اوف إنديا”، أن “عصير الطماطم” مكون قوي ومدهش ومعروف بقدرته على تعزيز نمو الشعر، إذ تعتبر الطماطم غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تغذي فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر”.

ووفق الصحيفة، “يمكن استخدام عصير الطماطم لإعادة نمو الشعر في المناطق الصلعاء وتحسين صحة الشعر بشكل عام خلال شهرين إلى 3 أشهر”.

وبحسب الصحيفة، “تحتوي الطماطم على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الشعر، منها:

*فيتامين C: يعزز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين حيوي لنمو الشعر.

*الليكوبين: يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

*فيتامين A: يحفز إنتاج الدهون، ويحافظ على ترطيب فروة الرأس ويعزز نمو الشعر الصحي.

*البيوتين والزنك: يحسن قوة الشعر ومنع ترققه.

*الأحماض الطبيعية: تساعد في الحفاظ على توازن درجة حموضة فروة الرأس وإزالة التراكمات وتقليل قشرة الرأس، مما يخلق بيئة مواتية لإعادة نمو الشعر.

ولعلاج بقع الصلع، اقترحت الصحيفة “تدليك فروة الرأس بعصير الطماطم، كما اقترحت مزج عصير الطماطم مع الصبار، ومزج عصير الطماطم مع زيت جوز الهند وكذلك عصير البصل، الفني بمحتواه من الكبريت، الذي يعزز نمو الشعر”.

ونصحت الصحيفة، “بتجنب الإفراط في استخدام عصير الطماطم، حيث أن حموضته يمكن أن تؤدي إلى جفاف فروة الرأس، كما ينبغي الجمع بين علاجات عصير الطماطم ونظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية المفيدة للشعر مثل الحديد والبيوتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية”.