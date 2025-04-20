علاج فعَّال للسمنة.. عقار «مونجارو» هو الحل

كشفت دراسة إيطالية حديثة، أن “عقار مونجارو”، الذي يوصف بأنه “ملك” حرق الدهون، يساعد في تقليل الوزن بشكل فعّال ومستدام لمدة تصل إلى 3 سنوات، خاصة بين النساء”.

وأظهرت النتائج أن “المشاركين في الدراسة “700 رجل وامرأة”، الذين استخدموا الحقن الأسبوعية من “مونجارو” خسروا ما يصل إلى 30 بالمئة من وزنهم خلال ثلاث سنوات، مقارنةً بـ10بالمئة فقط في مجموعة الدواء الآخر، وكانت النتائج أكثر وضوحًا لدى النساء، حيث فقدن في المتوسط 31 بالمئة من وزنهن، بينما فقد الرجال حوالي 26 بالمئة”.

وأشار الباحثون إلى أن “نسبة كبيرة من المشاركين استمرت في فقدان الوزن لفترة أطول، إذ وصل 82.7 بالمئة إلى مرحلة ثبات الوزن بين الأسبوع 36 و48، مقارنةً بـ74.5 بالمئة من الرجال الذين بلغوا هذه المرحلة مبكرا، والأهم، أن 87 بالمئة من المستخدمين حافظوا على فقدان 20 إلى 25 بالمئة من وزنهم الأصلي حتى نهاية الدراسة”.

وقال الطبيب لوكا بوسيتو، من جامعة بادوفا والمشرف على الدراسة: “تحليلنا طويل الأمد لمادة تيرزيباتيد يُظهر أن فقدان الوزن بشكل فعّال يمكن أن يستمر حتى ثلاث سنوات لدى مجموعة متنوعة من البالغين”.

وكانت دراسات سابقة، بيّنت أن “فعالية مونجارو في إنقاص الوزن تتفوق على “سيماغليوتايد”، المكون الأساسي في حقن أوزيمبيك وويجوفي، وجميعها تنتمي إلى فئة الأدوية المعروفة باسم “ناهضات مستقبلات GLP-1″، والتي تُقلد هرمونات الجهاز الهضمي لتقليل الشهية وإبطاء عملية الهضم”.

الجدير بالذكر، أن هذه الأدوية أثارت جدلا واسعا، حيث “كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، “عن وفاة 82 شخصا في المملكة المتحدة بعد استخدام أدوية خسارة الوزن والسكري مثل أوزيمبيك ومونجارو”، وفقًا لبيانات وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية .

يذكر أن “مونجارو” هو عقار يستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، ويعمل هذا الدواء على تحسين السيطرة على مستويات السكر في الدم من خلال تعزيز وظيفة خلايا البنكرياس لإنتاج المزيد من الأنسولين، وتقليل كمية السكر التي ينتجها الكبد، وعادةً ما يُستخدم كجزء من نظام علاج يشمل النظام الغذائي والتمارين الرياضية لتحقيق أفضل النتائج، وينتمي “عقار مونجارو” إلى فئة الأدوية المعروفة باسم “ناهضات مستقبلات GLP-1″، والتي تعمل على تقليد هرمونات الجهاز الهضمي لتقليل الشهية وإبطاء عملية الهضم، وأثبت فعالية إنقاص الوزن مقارنة بعقاقير أخرى مثل “سيماغليوتايد” المكون الأساسي في حقن “أوزيمبيك” و”ويجوفي”.

والجدير ذكره أيضا، أن “شبكة عين ليبيا”، تقو باستمرار بعرض أحدث الدراسات بكافة المجالات، ولكن تنصح بعدم استخدام أي عقار دون استشارة طبيب مختص”.

قرص يومي لإنقاص الوزن

كشفت دراسة حديثة “عن قرص يومي لإنقاص الوزن قد يتم إطلاقه بشكل واسع في المملكة المتحدة مع بداية العام المقبل”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “يعتمد عقار “أورفورغليبرون” الجديد على نفس آلية حقن “أوزمبيك”، وذلك من خلال استهداف المستقبلات (GLP-1) المعروفة بقدرتها على كبح الشهية وإعطاء شعور بالشبع لفترات أطول”.

وخلال الدراسة التي شارك فيها 559 شخصًا، “أظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا الجرعة الأعلى من الدواء حوالى 7.2 كغ، أي ما يعادل 7.9% من وزن أجسامهم، واستطاع 65% منهم خفض مستويات السكر في الدم إلى ما دون الحد الأدنى المعروف لمرض السكري، كما شهد بعض المشاركين انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم لدرجة أن الحالة دخلت مرحلة “استقرار”.

وأعلنت شركة “ليلي”، المصنعة لهذا الدواء، أن “القرص اليومي قد يتم طرحه عالميًا في حال الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، ومن المتوقع أن يكون هذا القرص أرخص وأكثر ملاءمة للاستخدام مقارنة بالحقن، وسيمكن تخزين القرص في درجة حرارة الغرفة وتناوله في أي وقت، مما يُتوقع أن يستقطب جمهورًا أوسع، خاصة لأولئك الذين يفضلون الأقراص على الحقن”.

وعبرت البروفيسورة راشيل باترهام، نائبة الرئيس الأولى للشؤون الطبية الدولية في شركة “ليلي”، عن تفاؤلها بقولها: “قد يوفر “أورفورغليبرون” خيارًا جديدًا واعدًا لأكثر من 75% من مرضى السكري من النوع الثاني الذين يفضلون الأقراص على الحقن”.