علاقات قوية ستجمع ترامب بـ أردوغان بعد إطلاق سراح القس الأمريكي

حيث غرد أردوغان على تويتر أمس السبت قائلاً:

“كما أكدت دائما، فإن القضاء التركي بت في القضية بطريقة مستقلة”.

هذا وأعرب أردوغان عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة وتركيا التعاون بشكل يليق بحليفين، وأن تكافحا بشكل مشترك المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني وداعش وغولن.

في سياق متصل أعرب ترامب عن شكره لأردوغان على إطلاق سراح برانسون ونفى أن يكون إخلاء سبيل برانسون وعودته إلى بلاده تم بموجب صفقة مع السلطات التركية، مشيراً إلى أن قرار إطلاق سراح القس الأمريكي سيخدم علاقات جيدة بين واشنطن وأنقرة.

وكانت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير قد حكمت مؤخرا بإطلاق سراح القس، بعد الأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في السجن، ورفعت عنه الإقامة الجبرية وحظر السفر.