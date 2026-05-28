علاقات ليبيا وتشاد.. تهنئة رسمية و«رسائل تعاون» جديدة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو.

وأعرب الرئيس التشادي في برقيته عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، راجياً من الله تعالى أن يتقبل من الرئيس ومن الأمة الإسلامية جمعاء صالح الأعمال، وأن يرزق الجميع نعمة الصحة والعافية وطول العمر، وأن يمنّ على الدولة الليبية تحت قيادتها الحكيمة بمزيد من التقدم والسلام والازدهار.

وأكد المشير محمد إدريس ديبي إتنو أن هذه المناسبة الدينية المباركة تُسهم في تعزيز أواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في ليبيا وتشاد، وتدعم مسارات التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعزز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة.

وتأتي هذه البرقية في إطار العلاقات الدبلوماسية المستمرة بين ليبيا وتشاد، والتي تشهد اهتماماً متبادلاً بتعزيز التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب دعم الاستقرار الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء.