«علامة أزياء» إسرائيلية تطلق حملة ضد تجويع غزة.. فلسطينيان يفرّان رغم تقييدهم

أطلقت علامة الأزياء النسائية الإسرائيلية الشهيرة “كوم إيل فو” حملة تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على تجويع المدنيين في قطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة أثارت ردود فعل متباينة داخل المجتمع الإسرائيلي.

وشارك في الحملة العديد من الطهاة وأصحاب المطاعم الإسرائيليين، الذين ظهروا وهم يحملون أواني فارغة تحمل عبارة “أقاوم التجويع” بثلاث لغات: العبرية والإنجليزية والعربية، في رسالة تضامن قوية مع سكان غزة الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء بسبب الحصار المستمر.

وقالت شركة “كوم إيل فو” في بيان رسمي إن الحملة تهدف إلى “رفض استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين”، مؤكدة أن منصاتها الدعائية ستُستخدم لعرض رسائل تضامن مع غزة، إلى جانب تنظيم فعاليات توعوية تسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأكدت رومي كامينيز جولدفاينر، مديرة العلامة، في مقابلة مع “تايمز أوف إسرائيل” أن ما يدفعهم لهذه المبادرة هو الألم الناتج عن رؤية الجوع والمعاناة التي يعيشها سكان غزة، مضيفة: “فكرنا كم هو صعب الحديث عن الأزياء في هذا الوقت، ومن الأصعب أيضاً الحديث عن الطعام عندما يكون هناك جوع رهيب على بعد ساعة فقط.”

ورغم ذلك، أثارت الحملة جدلاً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية، حيث وصفها البعض بأنها “موقف إنساني شجاع” يعكس التعاطف مع معاناة المدنيين، في حين انتقدها آخرون واعتبروها “تسييساً غير مقبول لعالم الأزياء”.

يذكر أن علامة “كوم إيل فو” كانت قد أطلقت في الأيام الأولى من اندلاع الحرب في غزة حملة تضامنية سابقة تسلط الضوء على وضعية الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم حركة حماس، مما يعكس تحركاً متوازناً من قبل العلامة تجاه الأزمة.

فلسطينيان يفران من الشرطة الإسرائيلية في أسدود رغم تقييدهما بالأصفاد (فيديو)

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة فرار فلسطينيين من الشرطة الإسرائيلية في مدينة أسدود، رغم تقييدهما بالأصفاد المشتركة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خمسة فلسطينيين في موقع بناء بالمدينة، بحجة عدم امتلاكهم تصاريح إقامة. أثناء محاولة نقل المعتقلين، تمكن اثنان منهم من الفرار رغم الأصفاد التي كانت تجمع بين يديهما.

وفي الفيديو، ظهر الفاران عالقين مؤقتًا في أحد الأعمدة، حيث سحب أحدهما الآخر ليتمكنا معًا من تجاوز العقبة، ثم عبرا أسفل حاجز قريب بسرعة كبيرة. كما ظهر في المشهد عنصر من الشرطة يسقط على الأرض خلال محاولته مطاردتهما.

ردًا على الحادثة، أطلقت الشرطة عمليات بحث واسعة للقبض على الفارين، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.