علماء الأزهر يكتشفون خطأً في «ميتا» متعلق «بالقرآن الكريم»

اكتشف علماء الأزهر أخطاء في أداة الذكاء الاصطناعي “ميتا ألـ Meta AI” عند كتابة سور القرآن الكريم، حيث يبدل الآيات.

وقال أحد علماء الأزهر الشريف محمد حماد لموقع “القاهرة 24”: “من الأفضل عدم استخدام مثل هذه التطبيقات أو الأدوات التي تحرف آيات القرآن الكريم، أو تكتب السور غير كاملة، مضيفًا: نلغيها ولا نستخدمها، أيضا لا نستدعي معلوماتنا من أدوات لا تقدمها بشكل صحيح فضلًا عن أنها تحرفها”.

وأضاف العالم الأزهري: “من الأفضل استخدام مصحف مصر الإلكتروني، أو استخدام المصاحف الإلكترونية التي تمت مراجعتها والمعتمدة، والاستغناء عن تلك الأدوات طالما تحرف القرآن”.

وعند استخدام أداة الذكاء الاصطناعي Meta AI، والبحث عن آيات القرآن الكريم أو عن إحدى سور القرآن تكتب الأداة السور بشكل خاطئ كما تكون الآيات غير مكتملة، فضلا عن كتابتها بشكل غير صحيح.