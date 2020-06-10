علماء بريطانيا يحثون على ضرورة التزام الناس بوضع الكمامات

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 11:16 نُشر: الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 11:16
صحة
رويترز
وضع الكمامات وسيلة مقبولة للتعامل مع الوباء وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية

أفادت دراسة بريطانية نشرت يوم الأربعاء بأن استخدام كمامات الوجه على مستوى السكان قد يقلص الإصابة بالمرض الناجم عن انتقال عدوى فيروس كورونا، إلى مستويات يمكن السيطرة عليها، ويمكن أن يحول دون موجات ثانية للمرض الوبائي عندما يقترن ذلك بإجراءات الإغلاق.

وأشارت نتائج البحث الذي قام به علماء من جامعتي كمبردج وجرينتش في بريطانيا، إلى أن إجراءات العزل وحدها لن تحول دون ظهور موجة جديدة لفيروس الكورونا، ولكن الكمامات بما في ذلك حتى المصنوعة في المنزل يمكن أن تقلل على نحو كبير معدلات انتقال العدوى إذا التزم بها عدد كاف من الناس في الأماكن العامة.

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وقال ريتشارد ستوت الذي شارك في قيادة الدراسة في جامعة كمبردج ”تدعم تحليلاتنا ضرورة التزام الناس الفوري والشامل بوضع الكمامات“.

وأضاف أن النتائج تشير إلى أن استخدام الكمامات على نطاق واسع مقرونا بالتباعد الاجتماعي وبعض إجراءات العزل قد يكون ”وسيلة مقبولة للتعامل مع الوباء وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية“ قبل فترة طويلة من توافر لقاح فعال.

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