علماء روس يبتكرون طريقة لتشخيص فيروس «كورونا» المُرعب

فيروسات كورونا هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا. [أ ف ب]

أفادت وكالة “سبوتنيك” للأنباء، بأن علماء روس طوروا في أقل من سبعة أيام مواد لتشخيص فيروس “كورونا” يمكنها اكتشافه في مرحلة مبكرة.

وجاء في تقرير لموقع الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حقوق المستهلك ورفاه المواطن “روس بوتريب نادزور”:

نظرًا للوضع الوبائي المعقد الناجم عن انتشار المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد في الصين، قام علماء من مركز الأبحاث الحكومي “فيكتور” التابع للهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حقوق المستهلك ورفاه المواطن “روسبوتريبنادزور”، بعد أقل من سبعة أيام من نشر معلومات عن التسلسل الجيني للفيروس بتطوير مواد للتشخيص المختبري لمسبّب المرض الجديد.

هذا وأثار انتشار فيروس جديد من سلالة “كورونا” ذعرا صحيا عالميا، كونه من الفيروسات ذات الأعراض الالتهابية الحادة في الجهاز التنفسي.

وتعد الصين هي منشأ الفيروس الجديد، في ووهان بمقاطعة هوبى الصينية. لينتقل بعدها إلى عدة مدن أخرى، منها العاصمة بكين وشنغهاي، وجرى الإعلان عن رصد حالات خارج حدود الصين، في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

وأعلن عمدة مدينة ووهان الصينية، تشو شياو وانغ، في وقت سابق الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد بلغ 6 أشخاص، فيما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 227 شخصا يتلقون العلاج.

يُشار أن فيروسات كورونا هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين. اكتشفت لأول مرة عام 1965. وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.