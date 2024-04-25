علماء: نصف سكان العالم عرضة لخطر الإصابة بأمراض ينقلها البعوض

حذّر علماء في “وكالة الأمن الصحي” في بريطانيا، من أن “أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض، مثل الملاريا وحمى الضنك بحلول نهاية القرن الحالي”.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال الخبراء “من المتوقع أن ينتشر تفشي الأمراض التي ينقلها البعوض، بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى أجزاء من شمال أوروبا ومناطق أخرى من العالم خلال العقود القليلة المقبلة”.

هذا وأظهرت بيانات “وكالة الأمن الصحي”، في المملكة المتحدة، “أن حالات الملاريا المستوردة تجاوزت ألفي حالة في العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً”.

وأعلنت الوكالة، “ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالملاريا بعد السفر إلى الخارج في إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية، ليصل إلى 2004 حالات في عام 2023، مقارنة بـ1369 حالة في عام 2022″، مضيفة أن “هذا الارتفاع يرتبط بعودة ظهور الملاريا في عديد من البلدان، وزيادة السفر إلى الخارج”.

يذكر أنه في أوروبا، غزا البعوض الذي يحمل “حمى الضنك”، 13 دولة أوروبية منذ عام 2000، حيث انتشر المرض محلياً في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في عام 2023، وارتفع عدد حالات “حمى الضنك” التي تم إبلاغها لمنظمة الصحة العالمية على مستوى العالم بواقع 8 أضعاف خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى أكثر من 5 ملايين حالة في عام 2019، مقارنة بـ500 ألف حالة في عام 2000.