علماء يكتشفون.. مرضى الاكتئاب لديهم شبكة دماغية أكبر مرتين!

اكتشف الباحثون أن مرضى الاكتئاب يعانون من تضاعف حجم إحدى الشبكات بأدمغتهم، الأمر الذي قد يسهم في إيجاد علاجات جديدة وفعالة للمرض.

ووفقا لدراسة حديثة قامت بها كلية الطب في جامعة كورنيل بنيويورك تم إجراء فحص دماغي لـ57 فرداً مصاباً بالاكتئاب، و37 من الأشخاص الأصحاء، جميعهم بمتوسط ​​عمر 41 عاماً، حيث وجدت النتائج أن هناك توسعاً ملحوظاً في شبكة دماغية تسمى «البروز الجبهي المخططي» لدى مرضى الاكتئاب، حيث كانت هذه الشبكة أكبر بمرتين من حجمها الطبيعي لدى غيرهم.

ويعتقد الباحثون بأن هذا الاكتشاف قد يساعد على تطوير علاجات مستقبلية للاكتئاب، ربما تستهدف هذه الشبكة الدماغية المحددة.

كما أظهرت اختبارات أخرى، أُجريت على مجموعة أصغر على مدى عام ونصف العام، فضلاً عن بيانات صور الدماغ لـ114 طفلاً، تم جمعها قبل وبعد تشخيص الاكتئاب، أظهرت نتائج مماثلة لتلك التي تم الحصول عليها من المجموعة الأصلية.

وكتب الباحثون في دراستهم التي نُشرت في مجلة «نيتشر»: “لقد وجدنا أن شبكة (البروز الجبهي المخططي) تتوسع مرتين تقريباً في قشرة معظم الأفراد المصابين بالاكتئاب”.

لكن الأمر المثير للاهتمام أيضاً هو “أننا لاحظنا أن توسع الشبكة كان ملحوظاً لدى الأطفال قبل تشخيص الاكتئاب، مما يشير إلى أنه قد يكون عامل خطر ومُسهماً محتملاً في المرض، وليس شيئاً يحدث بسببه”.

وفي حين أن وظائف هذه المنطقة من الدماغ ليست مفهومة تماماً، فقد تم ربطها سابقاً بنظام المكافأة والتعامل مع المحفزات الخارجية التي تصل للدماغ.

ومع ذلك، فقد أكد الباحثون الحاجة لمزيد من البيانات من مجموعات أكبر وأكثر تنوعاً من الأفراد، على مدى فترات زمنية أطول؛ لمعرفة الارتباط بين شبكة الدماغ هذه والاكتئاب.