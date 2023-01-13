على أرضية ملعب «نيلسون مانديلا».. فرسان المتوسط يفتتحون بطولة الشان بمواجهة الجزائر

يُواجه المنتخب الوطني اليوم الجمعة، في أولى مباريات كأس أمم إفريقيا «الشان» نظيره الجزائري ضمن الجولة الأولى للمجموعات، على أرضية ملعب نيلسون مانديلا.

وتنطلق المباراة على تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة طرابلس سيسعى فيها منتخبنا الوطني رفقة المدرب الفرنسي كورينتين مارتينيز لخطف انتصار مهم يجعله يخطو خطوة مهمة نحو التأهل للدور الثاني من منافسات النسخة السابعة لكأس أفريقيا للاعبيين المحليين.

ويخوض المنتخب الوطني ثلاث مبارايات للتأهل للدور الثاني من المنافسة، إلى جانب الجزائر يواجه فرسان المتوسط منتخبي موزمبيق وإثيوبيا.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني قد فاز بلقب النسخة الثالثة التي أقيمت بجنوب أفريقيا عام 2014 على حساب المنتخب الغاني بركلات الترجيح.