نهائي مبكر في دور المجموعات.. الجزائر تواجه النيجر لتحديد بطاقة التأهل

يخوض المنتخب الجزائري مساء اليوم، الإثنين، مباراة مصيرية أمام نظيره النيجر، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، التي تستضيفها كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا.

وتُقام المواجهة المرتقبة على ملعب “نيايو الوطني” في العاصمة الكينية نيروبي، حيث تنطلق صافرة البداية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر (الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

ويحتل “الخضر” حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر أوغندا بـ6 نقاط، ومتساوياً مع جنوب إفريقيا التي تملك الرصيد ذاته، ولكن الجزائر تتفوق بفارق الأهداف. وتضم المجموعة أيضاً كلًا من غينيا (4 نقاط، أنهت مبارياتها) والنيجر (نقطة واحدة).

ووفق نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ما يجعل المواجهة ضد النيجر حاسمة لتحديد مصير المنتخب الجزائري.

سيناريوهات تأهل الجزائر:

الفوز على النيجر: يضمن للمنتخب الجزائري التأهل مباشرة إلى ربع النهائي، بغض النظر عن نتيجة اللقاء الآخر بين أوغندا وجنوب إفريقيا، مع إمكانية تصدر المجموعة في حال تعثر أوغندا.

التعادل: يكفي الجزائر للتأهل بشرط عدم فوز جنوب إفريقيا على أوغندا.

الخسارة: تضع الجزائر في موقف معقد، حيث يصبح تأهلها مرهونًا بخسارة جنوب إفريقيا أمام أوغندا، وهو احتمال صعب.

وتبقى كل الاحتمالات واردة في هذه الجولة الحاسمة التي ستحدد هوية المتأهلين عن المجموعة الثالثة.