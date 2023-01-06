على بعد ساعات.. المنخفض الجوي يبدأ تأثيره على المنطقة الغربية

أفاد مدير مكتب الإعلام في المركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين علي بحدوث انخفاض في درجات الحرارة اليوم على المنطقة الغربية.

وأوضح علي في تصريح صحفي أنّ المنطقة الغربية ستشهد منخفضا جويا الليلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة الليلة ويوم غد.

وتابع علي أنّ المنطقة الشرقية تشهد من الأسبوع الماضي انخفاضا في درجات، موضحا أنها ستشهد نهاية الأسبوع المقبل منخفضا جويا قويا وأمطارا غزيرة.

وأشار مدير مكتب الإعلام في المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى استقرار حالة البحر بالمنطقة خلال يومي الجمعة والسبت، وعدم تأثره بالمنخفض الجوي المرتقب.