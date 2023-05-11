مثل «تلغرام» و«واتساب».. المكالمات الصوتية ستكون من خصائص «تويتر» قريبا

كشف الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» إيلون ماسك، عن إضافة خصائص جديدة على التطبيق من شأنها السماح للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومرئية، على غرار برامج أخرى متل مثل «تلغرام» و«واتساب».

إضافة إلى ذلك، ستبدأ «تويتر» بتشفير الرسائل الخاصة التي يتبادلها المستخدمون، للحفاظ على خصوصياتهم، في خطوة يتوقع ماسك منها أن تزيد من أعداد مستخدمي منصته.

وذكر ماسك أنّ المكالمات الصوتية والمرئية ستكون متاحة للمشتركين في تويتر قريبا، قائلا: «سيكون بإمكانكم التحدث إلى أي شخص في أي مكان في العالم دون إعطائهم أرقام هواتفكم».

كما أعلن ماسك أنّ التحديث الأخير سيشمل قدرة المستخدمين على الرد على أي من الرسائل التي تصلهم، حتى لو كانت ضمن سلسلة »ثريد»، وإمكانية استخدام الرموز التعبيريةـ وأنّها ستبدأ بتشفير الرسائل الخاصة بين المستخدمين للحفاظ على خصوصياتهم.