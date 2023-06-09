على خطى البعثة الأممية.. الدول الغربية الـ5 تعلن موقفها منو توافقات 6+6

رحّبت دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا بدعوة البعثة الأممية لمعالجة الخلافات القائمة بشأن القوانين الانتخابية، في الوقت الذي أشادت فيه بجهود لجنة 6+6.

ودعت الدول الـ5 في بيان مشترك اليوم، إلى تسهيل عملية معالجة القضايا المتنازع عليها في القوانين الانتخابية وتمكين تكافؤ الفرص لكافة المرشحين.

عربيا، رحبت الإمارات والكويت والأردن والبحرين بإعلان لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأثنت الدول الـ4 في بيانات منفصلة عبر وزارات خارجيتها على جهود المملكة المغربية في إنجاح الحوار والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها.

وكانت البعثة الأممية قد عبّرت عن تقديرها لجهود لجنة 6+6، قائلة إن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من الليبيين.

وعلى مدار أسبوعين احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة 6+6 للوصول إلى توافقات نهائية حول القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات القادمة والمنتظرة من الليبيين.