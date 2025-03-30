على خطى قدوته «مبابي».. رونالدو يحققّ رقماً قياسياً

عادل النجم الفرنسي “كيليان مبابي” الرقم التهديفي للنجم البرتغالي “كرستيانو رونالدو” في أول موسم لكل منهما مع ريال مدريد، بعد أن أحرز “مبابي” هدفين لـ”الريال” في مرمى فريق “ليغانيس”.

ووفق مواقع مختصة بالشأن الرياضي، “سجل “مبابي”، هدف التقدم في الدقيقة 32 كما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 75 لصالح “ريال مدريد” في المباراة التي جمعتهما مع “ليغانس” ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني”.

وبحسب التحليلات، “وصل “مبابي” بهدفيه إلى ٣٣ هدفا تسجيل وصناعة في جميع البطولات خلال موسمه الاول مع “الميرنغي”، وجاء هذا الرقم خلال ٤٥ مباراة خاضها بقميص الفريق الملكي في موسمه الاول، إلا ان “رونالدو” كان قد نجح في تسجيل نفس الرقم في موسمه الاول مع الريال ولكن خلال ٣٥ مباراة”.

ووفق “روسيا اليوم”، “رفع “الميرينغي” رصيده إلى 63 نقطة معززا موقعه في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف غريمه التقليدي “برشلونة” في حين تجمد رصيد “ليغانيس” عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر”.

مبابي يعادل رقم كريستيانو رونالدو التهديفي في اول موسم له مع ريال مدريد 🤍 pic.twitter.com/I4LhIKEgK5 — محمد الكعبي (@Qatari) March 29, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل — رسميًا :



كيليان مبابي يعادل اهداف كريستيانو رونالدو في اول موسم له مع ريال مدريد



🇵🇹 كريستيانو اول موسم — 33 هدف



🇫🇷 مـبـابـي اول موسم — 33 هدف pic.twitter.com/QVP6IHLtZA — سهم (@1SMi_) March 29, 2025