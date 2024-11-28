على خطى لبنان.. تلويح باتفاق لـ«وقف إطلاق النار» في غزة

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، “إن الولايات المتحدة ستبدأ مسعاها الجديد للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة”.

وقال سوليفان في مقابلة مع قناة “إم.إس.إن.بي.سي”، إن “الرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم بدء هذا العمل اليوم من خلال تواصل مبعوثين مع تركيا وقطر ومصر وفاعلين آخرين في المنطقة”.

في السياق، قال مصدران أمنيان مصريان لوسائل إعلام غربية، “إن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل، الخميس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”.

وقالت حركة “حماس”، في بيان صدر بعد موافقة إسرائيل و”حزب الله” على وقف إطلاق النار في لبنان: “نعرب عن التزامنا بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة، ومعنيون بوقف العدوان على شعبنا، ضمن محددات وقف العدوان على غزة التي توافقنا عليها وطنياً؛ وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقية وكاملة”.