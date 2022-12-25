على خطى واشنطن وبرلين.. روما تُعلن عن خيارات بديلة في حال فشل النواب والدولة

دعت وزارة الخارجية الإيطالية مجلسي النواب والدولة إلى الاتفاق على أساس دستوري للانتخابات والوفاء بالتزامتهما تجاه الشعب الليبي.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها، إنه إذا لم يتمكن مجلسا النواب والدولة من التوصّل بسرعة إلى اتفاق بشأن خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية، فينبغي استخدام آليات بديلة لتخفيف المعاناة الناجمة عن الترتيبات السياسية المؤقتة.

كما دعت إيطاليا جميع الأطراف إلى تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرّخ في 23 أكتوبر 2020 من أجل الحفاظ على استقرار ليبيـا ووحدتها وتقديم الدعم الكامل للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في هذا الصدّد.