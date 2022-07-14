على خط الأزمة الأخيرة.. نورلاند يُغرّد: مؤسسة النفط مستقلة تحت قيادة «صنع الله»

أعرب سفير الولايات المتحدة ومبعوثوها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن قلقه البالغ إزاء التطورات بشأن المؤسسة الوطنية للنفط. «»

نورلاند وفي تغريدة نشرها السفارة الأمريكية عبر تويتر ذكر أنّ مؤسسة النفط تعد حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها وظلت مستقلة سياسياً وكفوءة تقنياً تحت قيادة مصطفى صنع الله.

وتابع نورلاند أنّه من الممكن الطعن في قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في المحكمة ولكن يجب ألا يتحول الأمر إلى مواجهة مسلحة.

وتسآل نورلاند هل سيدرك القادة الليبيين أنّ التطورات الحاصلة تظهر الحاجة الملحة للتوصل إلى حل وسط والاستعداد للمصالحة والانتخابات؟ وفقا لقوله.

وشدّد نورلاند على أهمية إعادة انتاج النفط وذلك لمعالجة القضايات الملحة التي تؤثّر على حياة الليبيين، وخاصة أزمة الكهرباء، موضحا أنّه يجب إيجاد آلية ليبية لإدارة ومراقبة الإيرادات بشفافية.