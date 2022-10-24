على خلفية اتفاق الرباط.. المندوب الروسي يرحب بمسعى توحيد المؤسسات السيادية

رحّب مندوب روسيا في مجلس الأمن باتفاق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتوافق على توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية.

وذكر المندوب الروسي أمام مجلس الأمن الدولي أنّ سبل الخروج من الأزمة في ليبيا هو الاتفاق على دستور في المستقبل وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأشار المندوب الروسي إلى ترحيبه بجهود الاتحاد الأفريقي بعقد مؤتمر مصالحة وطنية بمشاركة جميع الأطراف الليبية، مجددا دعمه للانسحاب التدريجي لجميع القوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي.

وقال المندوب الروسي إنّ تلاعب بعض الأطراف الليبية بالوضع على الأرض لفرض محاولات أحادية لن تجدي نفعا، وإنّ هناك محاولات قصيرة النظر لتجميد النزاع دون الوصول إلى اتفاق حقيقي.