على خلفية اجتماعات المسار الدستوري.. «شكري» يُشدد على قرارات النواب

شدَد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضروري أخد قرارات مجلس النواب الليبي بخصوص السلطة التنفيذية في عين الاعتبار.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي له، الأحد، مع وزير خارجية لاتفيا أن اجتماعات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري في القاهرة تهدف للتوافق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكد شكري على أهمية تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد، وعدم تجاوزه بمحاولة بعض الأطراف فرض الولاية والسيطرة باللجوء للوسائل العسكرية، لافتا لأهمية الاهتمام بمخرجات حل الأزمة الليبية الصادرة عن المؤتمرات الدولية.

وأضاف شكري أنه يجب وصول ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية فى وقت محدد، كي تتولى السلطة حكومة جديدة تحافظ على ثروات ليبيا، مبينا أن وجود مليشيات وقوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا يقيد حرية الشعب الليبي في تحديد مستقبله.