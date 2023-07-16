على خلفية السداسي.. «حماد» يدعو اتحاد الكرة للالتزام بالمهنية ومراجعة قراراته

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إنّ الحكومة تابعت ما حدث الأيام الماضية على الساحة الرياضية من احداث والتي تسببت في بث الفرقة والتشاحن بين الليبيين.

وتابع حماد أن اتحاد الكرة الليبي اتخذ اجراءات من شأنها تغليب طرف رياضي على اخر بطريقة غير صحيحة، وأثّرت سلبا على سير النشاط الرياضي الكروي.

وأوضح حماد أنّه يجب الحفاظ على سير المنافسات الرياضية بصورة نزيهة والالتزام بالقوانين واللوائح المتبعة لتنظيم عملهم وترك المباريات الحقيقية في الميادين الرياضية.

وطالب حماد الاتحاد الليبي لكرة القدم بمراجعة قراراته الأخيرة، والابتعاد عن اي تصرف من شانه افساد فرحة الليبيين، وترك المباريات الحقيقية في الميادين الرياضية هي من تحدد الفائز والخاسر.

ودعا حماد الجمهور الرياضي والمتابعين لكل أنواع الأنشطة الرياضية وليست كرة القدم فقط بالتحلي بالروح الرياضية النابعة من المنافسة الشريفة ونبذ الفرقة والتعصب الرياضي.