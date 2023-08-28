على خلفية تسريب اجتماع «المنقوش».. المعارضة الإسرائيلية تدعو لإسقاط حكومة «نتنياهو»

هاجمت المعارضة الإسرائيلية، الإثنين، وزير الخارجية إيلي كوهين، على خلفية تسريبه خبر عقده لقاء مع وزيرة الخارجية الموقوفة والمحالة للتحقيق نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد أنّ تسريب عقد الاجتماع مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش هو عمل غير احترافي، وغير مسؤول، وفشل خطير في الحكم.

وأضاف لابيد: «هذا ما يحدث عندما تعين ، وزيرا للخارجية إيلي كوهين، وهو شخص لا خلفية له بهذا المجال، إنّه صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان، من أجل عنوان رئيسي».

من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس إلى إنهاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تداعيات تسريب لقاء كوهين مع المنقوش.

وقال غانتس، إنّ العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل مسألة حساسة وجدية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول العربية وبالتأكيد تلك التي لا تربطنا بها علاقات رسمية، بحسب تغريدة عبر منصة «إكس»

وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، عن مسؤولين – لم تسمهم – قولهم إنّه خلال التحضير للقاء كوهين والمنقوش «اتفق الطرفان على أن يتم الإعلان عن اللقاء، وهذا كان تفاهما بينهما».

ومساء الأحد، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.