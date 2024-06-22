على خلفية وفيات الحجاج.. دول عربية تتخذ عدة إجراءات

أعلنت عدة دول منها الأردن وتونس والمغرب والجزائر وإيران ومصر، وجود عدد من الوفيات في صفوف حجاجها، تزامنا مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال موسم الحج الحالي، ما دفع تلك الدول لإجراء تحقيقات حول تلك الحوادث.

في السياق، بدأت مصر العمل على التصدي لـ”سماسرة الحج” على خلفية الأعداد الكبيرة من الحجاج المصريين “غير النظاميين”، الذين تم رصدهم هذا العام.

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة الحجاج “غير النظاميين” لدراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكراره، على أن يتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت لسفرهم بعيداً عن “الأطر النظامية” ومن دون توفير الخدمات اللوجستية لهم، مع تعهد بتوقيع “أشد العقوبات” لمنع تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وفي تونس، أقال الرئيس قيس سعيّد، “وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، على خلفية وفاة 49 حاجا خلال أداء فريضة الحج هذا العام”.

كما أعلن الأردن، “شن حملة اعتقالات، في إطار التحقيقات التي أجريت بعد وفاة عشرات الحجاج الأردنيين “غير النظاميين” في السعودية”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين، “إن تحريات الجهات الأمنية وجدت أن عددا من هؤلاء المواطنين (الحجاج) تعرضوا للتغرير من قبل ضعاف النفوس وبعض المكاتب”.

وأضاف أنه تمت “إحالة الأمر إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة المكملة لتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم، تم توقيف بعض منهم بالفعل”، مشيرا إلى أن “التحقيقات الموسعة لا تزال جارية وسيتم إعلان تفاصيل هذه التحقيقات ومسارها حال استكمالها وفق الأطر القانونية”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت أيضا “وفاة العديد من المواطنين الأمريكيين أثناء أداء فريضة الحج في السعودية”، وتجاوز عدد حالات الوفاة في صفوف الحجّاج هذا العام الألف، دون وجود إحصاءات رسمية من السعودية.