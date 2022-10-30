على رأسها ليبيا..«العمامرة»: الأزمات جعلت الدول العربية ساحة للصراعات الأجنبية

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، إنّ بلاده تعوّل كثيراً على إسهام الجميع في القمة العربية لتحقيق انطلاقة جديدة للعمل المشترك، وفق نهج يتجاوز المقاربات التقليدية.

وذكر العمامرة في كلمته الافتتاحية السبب في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الدورة الـ 31 عن أنّه يأمل في توحيد الصف والجهد لحل الأزمات التي تمر بالمنطقة العربية التي جعلت منها ساحة صراعات لعديد القوى الأجنبية.

وأوذح العمامرة أنّ الأوضاع التي تمر بها ليبيا وسوريا واليمن والصومال وكذلك في السودان ولبنان يجب أن تستوقف الجميع لاستدراك ما فات من جهود ومبادرات للدفع لمسارات السلم والمصالحة التي يجدر بها أن تنطلق فعليا من البيت العربي، حسب وصفه.

وشدّد العمامرة على ضرورة مساعدة الدول التي تعاني من صعوبات ظرفية اقتصادية كانت أو سياسية أو أمنية، مع إعلاء مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سياداتها واستقلالها ووحدتها الترابية.