على رأسها ليبيا.. «ماكرون» يبحث عدة ملفات مع نظيره الجزائري

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إلى الجزائر، في زيارة تدوم 3 أيام، سيكون مرفوقا فيها بوفد وزاري، حسب ما أعلنته الرئاسة الفرنسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن من ضمن الوفد المرافق لماكرون، وزيرة الخارجية كاترين كولونا حيث من المتوقع أن تبحث قضايا التطورات في ليبيا وملف الساحل الإفريقي وتدفق المهاجرين إلى أوروبا وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدوليتن.

ويدور برنامج الزيارة، وفق ما كشفه قصر الإليزيه، إلى وضع أساس لإعادة بناء وتطوير العلاقة بين باريس والجزائر، ومواصلة العمل حول ملف الذاكرة التاريخية للاستعمار الفرنسي.