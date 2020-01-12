على رأس وفد رفيع المستوى.. «السراج» يصل إسطنبول ويلتقي الرئيس التركي

تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا. [المجلس الرئاسي]

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً الأحد، في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أوردغان.



وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر.

وحضر الاجتماع كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة التركية.

وتناول الاجتماع الذي عُقِد بالقصر الرئاسي في إسطنبول، مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومدى الالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الرئيسين التركي والروسي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنع أي خروقات، موضحاً أن نجاح وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوة المعتدية.

كما تم بحث الاجتماع البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين في شهر نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.