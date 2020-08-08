على غرار انفجار بيروت.. «صنع الله» يُحذّر من خطر عسكرة المنشآت النفطية

حذر رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط من خطر عسكرة المنشآت النفطية وما يمكن أن ينجم عنه على غرار انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك في كلمة مصورة، نشرتها المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت.

وتحدث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن خطر الإغلاقات وتواجد المرتزقة، وتأثير عسكرة المنشآت على السلامة العامة للموظفين والسكان المحليين.

وقال إن عسكرة المنشاءات النفطية وتواجد المرتزقة والتصعيد العسكري يزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية والكيماوية المخزنة في الموانئ النفطية على العاملين والسكان المحليين وقد يتسبب في كارثة أكبر من مرفأ بيروت وسينتج عنها دمار كبير سيخرج ليبيا من السوق النفطية لسنوات طويلة وسيضيع عليها فرص بيعية ستستفيد منها دول منتجة أخرى وستقدر تلك الفرص بمئات المليارات من الدولارات وكذلك سيتطلب إعادة الإعمار عشرات المليارات في ظل محدودية الميزانيات المتاحة، وفق قوله.



وأشار إلى أن نفاد السعات التخزينية للمكثفات سوف يتسبب في توقف إنتاج الغاز المصاحب خلال الأيام القادمة مما سيتسبب في زيادة طرح الأحمال الكهربائية في المنطقة الشرقية بشكل كبير جدا وخصوصا في ظل استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد الوقود لتعويض نقص الغاز الطبيعي ومنتجات المصافي المحلية في الفترة الماضية. ونوه صنع الله بأن الشركات العاملة بالنظام التجاري مثل الشركة الليبية النرويجية ستواجه صعوبات مالية خانقة بسبب توقف إنتاجها.