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على غرار تكساس.. مذبحة جديدة في أوهايو تودي بحياة 9 أشخاص

عين ليبيا | آخر تحديث: 4 أغسطس 2019 - 12:04
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الحادث وقع خارج مطعم بعد ساعات من إطلاق نار في متجر بولاية تكساس. [إنترنت]
أعلنت ​الشرطة الأميركية​ عن سقوط 9 قتلى جراء ​إطلاق نار​ في ولاية ​أوهايو​ ومقتل المهاجم.

حيث لم تكد الولايات المتحدة تستفيق من الحادث الدموي في تكساس والذي قُتل خلاله 20 شخصاً، حتى أعلنت الشرطة عن مقتل 9 أشخاص على الأقل فضلاً عن المنفذ، في هجوم بسلاح ناري شهدته دايتون بولاية أوهايو، شمال غربي البلاد.

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وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الحادث الثاني وقع خارج مطعم، بعد ساعات من إطلاق نار في متجر بولاية تكساس.

أما الشرطة فقد أعلنت على تويتر أن مطلق النار قتل وأكدت أن هناك 9 قتلى أيضاً ومال لا يقل عن 16 جريح.

 

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