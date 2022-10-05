على غرار تواجدها إبّان الاتحاد السوفيتي.. موسكو تطمح بالتواجد في ليبيا

قال المبعوث الروسي إلى الشّرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، إنّه من المهمّ للغاية العمل على كامل الأراضي الليبيـة واستعادة وجودنا قبل تفكك الاتحاد السوفياتي سابقا.

وأوضح بوغدانوف في تصريح لوكالة تاس الروسية أنه تمّ اتخاذ قرار رئيسي لاستئناف العمل في بنغازي لإعادة القنصلية العامّة بشرقي البلاد والتي كانت تعمل حتى عام 1992.

ولفت بوغدانوف إلى أنه سيتمّ تعيين سفير لدى ليبيـا في المستقبل القريب وسيعود الموظفون يعملون مؤقتًا على الأراضي التونسية إلى طرابلس, وفق قوله.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه يعلق أهمية كبيرة على العلاقات مع ليبيا ويهتم بالتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للصراع الداخلي الذي طال أمده في ذلك البلد.