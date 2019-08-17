على غرار روسيا وإسرائيل.. تايوان تبتكر منصة لإطلاق الدرونات الانتحارية

أطلقت تايوان في معرض تايبيه للتكنولوجيات الدفاعية والفضائية منصة ذاتية الحركة لإطلاق 12 دروناً انتحارياً.

حيث من المعتقد أن تلك المنصة هي مثيلة لمنظومة “هاربي” الإسرائيلية المستخدمة لإطلاق الدرونات الانتحارية.

وبحسب وسائل الإعلام في تايوان فإن الغاية من المنظومة هي مكافحة الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي ولم تستبعد استخدامها ضد أهداف بحرية.

أما روسيا فبدأت، هي أيضاً، بإنتاج الدرونات الانتحارية حيث كشفت شركة كلاشينكوف عن درون “لانتسيت -1” الانتحاري فائق الدقة الذي يزن 5 كيلوغرامات فقط ودرون “لانتسيت – 3” بوزن 12 كيلوغراماً، وبلغت سرعتهما 110 كيلومترات في الساعة، وبمقدورهما تدمير الأهداف على بعد 40 كيلومتراً.

هذا ويتوقع أن يبدأ قريباً استخدام أسراب من الدرونات الانتحارية تضم عشرات الطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، الأمر الذي سيشكل خطورة على الدفاعات الجوية المتعاملة معها لصعوبة إسقاطها.