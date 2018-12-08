على غرار ما يحدث في باريس.. اعتقال المئات من محتجي «السترات الصفراء» ببروكسل

جاء ذلك بعد أن قام محتجو السترات الصفراء بإلقاء الحجارة والألعاب النارية وألحقوا أضرارًا بمتاجر وسيارات أثناء محاولتهم الوصول إلى مبان حكومية في بروكسل.

واستخدمت فرق مكافحة الشغب مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لمنع الحشد الذي قدرته الشرطة بنحو ألف شخص من الوصول إلى مقر الاتحاد الأوروبي ومقر الحكومة البلجيكية الذي يقع بالقرب منه، وذلك في ثاني أعمال عنف من نوعها في العاصمة البلجيكية خلال ثمانية أيام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم شرطة بروكسل وضاحيتها الجنوبية قولها إن شرطي أصيب في الوجه ونُقل على إثرها إلى المستشفى لكن حالته ليست في خطر.

وأضافت أنّ بعض المحتجين ألقوا مقذوفات وخصوصاً الحجارة على قوّات الأمن قرب الحيّ الذي تقع فيه مقار الهيئات الأوروبية والذي أغلق بشكل كامل أمام السيارات والمارة.

هذا وقام محتجو السترات الصفراء بإغلاق الطريق السريع في اتجاه مدينة ريكيم قرب الحدود مع فرنسا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية.