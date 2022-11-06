على متنها 54 راكب.. سقوط طائرة مدنية فوق بحيرة فكتوريا بتنزانيا

أعلنت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية أنّ طائرة تابعة لشركة بريسيجن إير التنزانية قد سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى اقترابها من مطار بوكوبا.

وأضافت الهيئة أنّ الطائرة تحطّمت بعدما فشلت بالهبوط في مطار تنزانيا، حين كانت الرحلة قادمة من مدينة دار السلام، وأنّ على متنها 54 شخصا كانوا على متن الطائرة المتحطّمة.

وانتشرت صور للطائرة المحطمة شبه غارقة في البحيرة، في حين أفاد قائد شرطة مقاطعة كاجيرا، ويليام موامباغال للصحافيين، أنّ السلطات تمكنت من إنقاذ عدد لا بأس به من الركاب.

وكشف كاجيرا أنّ السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين، وأنّ الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 100 متر، حين واجهت مشكلات وسوء الأحوال الجوية.

ولفت كاجيرا إلى أنّ الطقس كان ماطرا، ما دفع الطائرة للسقوط في الماء، مؤكدا أنّ كل شيء بات تحت السيطرة، وأنّ جهود الإنقاذ مازالت مستمرة.

من جانبها، دعت الرئيسة التنزانية سامية حسن، إلى الهدوء بينما تتواصل عمليات الإنقاذ، مغردة عبر تويتر: «تلقيت بحزن نبأ حادث طائرة بريسيشن آير.. فلنتحل بالهدوء في هذه اللحظة التي يواصل فيها رجال الإنقاذ مهمتهم بينما ندعو الله أن يساعدنا».